08:09 11.02.2022
16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 2498 новых случаев. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 776 человек (66 565+ и 1 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 627.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 367 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 150,
на аппарате ИВЛ – 96.
Фото: Минздрав РК