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08:09 11.02.2022

16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

КВИ смертность 11 февраля Фото: Zakon.kz
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 2498 новых случаев. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 776 человек (66 565+ и 1 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 627.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 367 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 150,

  • на аппарате ИВЛ – 96.

COVID-19 Казахстан

Фото: Минздрав РК

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