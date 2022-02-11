16 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 776 человек (66 565+ и 1 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 627.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 367 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 150,

на аппарате ИВЛ – 96.