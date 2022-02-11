09:46 11.02.2022
Известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск
Фото: instagram.com/azimakula
Казахстанских вайнеров и актеров Азимжана Саидбаева, Мейиржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.
Полиция Алматы обратилась с заявлением.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. 3 п. 2 УК Республики Казахстан («Создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой») нами разыскивается уроженец Кыргызстана Саидбаев Азимжан Алымджанович, 30.09.1986 года рождения. Пресс-служба полиции Алматы
В ведомстве просят сообщать информацию о Саидбаеве по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.
Согласно информации городского ДП, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Ранее стало известно, что Мейиржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова отпустили под залог.
Установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше двух млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAН CAPITAL». Пресс-служба полиции Алматы