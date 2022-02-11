Известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск

Полиция Алматы обратилась с заявлением.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. 3 п. 2 УК Республики Казахстан («Создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой») нами разыскивается уроженец Кыргызстана Саидбаев Азимжан Алымджанович, 30.09.1986 года рождения. Пресс-служба полиции Алматы

В ведомстве просят сообщать информацию о Саидбаеве по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.

Согласно информации городского ДП, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Ранее стало известно, что Мейиржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова отпустили под залог.