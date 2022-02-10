Вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финпирамиды

В соцсетях появилось сообщение о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актер Мейирхан Шерниязов и некий Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

В городском суде Алматы подтвердили информацию. По данным пресс-службы, вышеупомянутые лица действительно подозреваются по ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Туребаева и Шерниязова накануне отпустили под залог.

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП (более 3 млн тенге) удовлетворено. Пресс-служба городского суда Алматы

В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста. Ходатайство было удовлетворено.

В отношении гражданина С. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на два месяца. Пресс-служба городского суда Алматы

Весной 2021 года казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании Astex и ее партнеров. Пострадавшие говорили, что компания предлагала «прокрутить» деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты. Но в итоге их обманули. Глава Astex был задержан.

Другая компания – Mudarabah Capital – была агентом Astex. Сотрудники Mudarabah тоже были задержаны.

По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2021 года руководители этих компаний заключали договоры с юридическими и физическими лицами для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. По документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Сумма в размере свыше 2 млрд тенге в Astex от 162 вкладчиков поступала через другую компанию – Mudarabah capital.

Эти компании в Казахстане рекламировали известные медийные персоны, в том числе вайнер Туребаев и актер Шерниязов.