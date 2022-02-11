Сыновья Александра Винокурова дебютировали в мировом велотуре

Николя и Александр Винокуровы, представляющие команду Astana Qazaqstan Development, проехали первый этап гонки мирового масштаба – Тур Омана-2022. Рядом с молодыми казахстанскими велосипедистами на старте были гранды мирового велоспорта – Марк Кэвиндиш, Фауста Маснада, Руи Кошта и многие другие. Братья-близнецы показали себя достойно в дебютной профессиональной гонке в своей карьере наряду с ведущими гонщиками.

На первом этапе Николя завершил финиш на 32-м месте, Александр-младший остановился на 51-й позиции. А гонку выиграл спринтерским рывком 27-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия, обойдя на финише знаменитого Марка Кэвендиша.

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