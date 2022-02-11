Какие финансовые инструменты стали самыми доходными для казахстанцев в 2021 году

В анализе предполагалось вложение в сумме 10 000 тенге в различные инструменты внутри Казахстана в начале 2021 года по текущему курсу/котировке на начало года с последующей конвертацией в тенге по курсу/котировке на конец года.

Для сопоставимости были рассмотрены депозиты со сроками привлечения 12 месяцев с ежемесячной капитализацией.

Так, максимальная доходность по тенговым депозитам доходила до 14% в январе 2021 года (по сберегательным депозитам со сроком один год), по депозитам в иностранной валюте составляла 1%.

Вложение в акции казахстанских компаний принесло наибольшую доходность за 2021 год на уровне 37,4% на фоне роста товарно-сырьевых рынков (нефти и урана) и роста прибыли компаний, сопровождавшегося повышением рейтингов.

Высокие ставки вознаграждения тенгового сберегательного депозита принесли не менее привлекательный доход в 14,00%. Размещение денег в долларовые вклады с учетом максимального дохода и изменения обменного курса тенге по отношению к доллару США принесло доходность в 3,63%, что меньше в 3,9 раза доходности тенгового сберегательного депозита. Нацбанк

Тенге к доллару США за 2021 год ослаб с 420,71 до 431,67 на фоне глобального укрепления доллара США в ожидании инвесторов более раннего ужесточения ДКП ФРС США и роста внутреннего спроса на валюту из-за восстановления импорта и потребительской активности.

Рублевые вклады принесли доходность в 3,15%, что в 4,4 раза меньше доходности тенгового сберегательного депозита. Тенге к российскому рублю за 2021 год ослаб с 5,65 до 5,77 на фоне роста импорта товаров из России.

По уровню номинальной доходности следом идут сбережения в наличных долларах США и российских рублях, доходность которых составила бы 2,61% и 2,12%, соответственно, за счет курсовых изменений.

Хранение вложений в депозите в евро с учетом максимальной ставки в БВУ РК и курсового изменения принесло отрицательную доходность на уровне (-)4,55%, в наличных евро – (-)5,49% из-за укрепления тенге к евро с 516,13 до 487,79.

Вложение в золото также принесло отрицательную доходность в размере (-)1,67%, т.к. стоимость драгоценного металла снизилась в 2021 году с 25 396,01 до 24 970,91 тенге за грамм на фоне снижения уровня неопределенности перспектив глобального роста в связи с разработкой вакцин и реализацией массовой вакцинации.

Золото не смогло вернуть инвестиционную привлекательность как хедж от инфляции, напротив, рос спрос на акции и недвижимость, отмечают в Нацбанке.