ЕНПФ расширит перечень финансовых инструментов для повышения доходности

Проект предусматривает расширение перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка РК, в части включения в него дополнительных инструментов инвестирования, таких как альтернативные инструменты, акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle) и операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).