ЕНПФ расширит перечень финансовых инструментов для повышения доходности
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает расширение перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка РК, в части включения в него дополнительных инструментов инвестирования, таких как альтернативные инструменты, акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle) и операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
Как поясняется, расширение инструментов необходимо в целях повешения доходности пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в долгосрочном периоде.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.
