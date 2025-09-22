#АЭС в Казахстане
Право

ЕНПФ расширит перечень финансовых инструментов для повышения доходности

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает расширение перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка РК, в части включения в него дополнительных инструментов инвестирования, таких как альтернативные инструменты, акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle) и операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).  

Как поясняется, расширение инструментов необходимо в целях повешения доходности пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в долгосрочном периоде. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
