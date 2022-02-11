Казахстанцы завоевывают UFC: Морозов в топовых боях недели

Дуглас Силва де Андраде (27-4-0) — Сергей Морозов (17-4-0)

П1 - 2.4, П2 - 1.52

Громкая победа Шавката Рахмонова в минувшее воскресенье только раззадорила интерес казахстанцев в UFC. В этот раз на поддержку соотечественников рассчитывает 32-летний боец из Актобе Сергей Морозов. С одной победой и одним поражением третий бой может прояснить наконец для фанатов, какое будущее ждет Морозова в знаменитой франшизе. Его противником станет бразилец Дуглас Силва де Андраде, не самый грозный, но более опытный боец в октагоне. Морозову придется серьезно попотеть, чтобы заработать свою вторую победу.

Исраэль Адесанья (21-1-0) — Роберт Уиттейкер (24-5-0)

П1 - 1.35, П2 - 3.00

Адесанья и Уиттейкер занимают первую и вторую строчки рейтинга UFC в среднем весе. Это уже достаточно веская причина посмотреть бой, но на деле все гораздо любопытнее. Ставки высоки: Адесанья будет защищать свой чемпионский титул, Уиттейкер твердо намерен взять реванш за поражение в октябре 2019 года. Он признает, что совершил много ошибок в первой встрече и с тех пор стал лучше и умнее. Нынешний чемпион в свою очередь заявляет, что тоже не стоял на месте и убежден в своей победе.

Самоуверенность Адесаньи подкрепляется статистикой. Он проиграл лишь один бой за всю свою карьеру в смешанных единоборствах, замахнувшись на титул в полутяжелом весе против бывшего чемпиона Яна Блаховича. Свой пояс он успешно защитил уже трижды. Соберется ли Уиттейкер с силами, чтобы завоевать трон?

Джаред Каннонье (14-5-0) — Дерек Брансон (23-7-0)

П1 - 1.57, П2 - 2.45

Бой между Каннонье и Брансоном должен был состояться в январе, но был перенесен на UFC 271, чтобы усилить мейн кард во главе с боем Адесанья — Уиттейкер. Бойцы занимают третью и четвертую строчки в рейтинге. Победитель может стать следующим потенциальным претендентом на чемпионский титул в среднем весе.

Каннонье какое-то время прыгал по категориям, начав с тяжелого веса и остановившись в итоге на среднем. Он выиграл четыре из последних пяти встреч, уступив только Уиттейкеру. Брансон на данный момент ведет победную серию из пяти боев и, по словам экспертов, находится в своей наилучшей форме. Фаворитом боя считается Каннонье за более гибкий и разносторонний стиль. Такого же мнения придерживается Уиттейкер. Обоим бойцам однако мотивации не занимать, ведь на горизонте уже виднеется заветный титул.

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