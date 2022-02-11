Жириновский перестал узнавать родных – что говорят в ЛДПР

В ряде российских СМИ появилась информация о том, что госпитализированный Жириновский перестал узнавать родных.

Он также не понимает, что рядом с ним его родственники или врачи. Пока медики не готовы дать никаких прогнозов по его выздоровлению, – говорится в сообщении.

Тем временем в ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении его самочувствия.

В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского. Однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект. Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время, – заявили в партии.

О госпитализации Жириновского из-за заражения «омикрон-штаммом» сообщили 9 февраля. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное.