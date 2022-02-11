Умерла российская актриса Евгения Брик

10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им – соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память, – отмечено в сообщении.

Евгения Брик сыграла в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914», «Оттепель» и других.