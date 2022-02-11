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13:04 11.02.2022

Казахстанец взял в долг 75 млн тенге и пропал

взял в долг Фото: Zakon.kz
30-летний житель Туркестанской области взял в долг у знакомых 75 миллионов тенге и потратил их на азартные игры. А затем сбежал в Алматы, где его и нашли стражи порядка, сообщает Zakon.kz.

Жительница города Ленгер обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что уже четыре дня не может его найти.

Спустя неделю после поисков туркестанские полицейские обнаружили пропавшего в Алматы.

Как выяснилось, молодой человек взял в долг у своих знакомых 75 миллионов тенге и потратил их на азартные игры. Он рассказал, что был вынужден бежать в Алматы, так как не мог вернуть деньги, взятые в долг. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Анастасия Московчук
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