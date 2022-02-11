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14:26 11.02.2022

Король олимпийской классики остался без медали зимних Игр-2022

Лыжный спорт 15 км Пекин Фото: Instagram/dariocologna
11 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования у лыжников на дистанции 15 км классическим стилем с участием трехкратного олимпийского чемпиона Дарио Колоньи, сообщает Zakon.kz.

35-летний швейцарский лыжник Дарио Колонья на трех предыдущих Олимпиадах не имел себе равных именно в этой программе лыжного спорта. Он поднимался на высшую ступень пьедестала почета в Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчханге-2018. А вот на китайской земле Дарио не смог установить рекорд, завоевать четвертую золотую олимпийскую медаль на 15 км. Он закончил гонку на 44-м месте.

А первенствовал на этой дистанции один из лучших классиков и лидеров нынешнего сезона финн Ийво Нисканен, который показал результат 37:54.8. Уступив финскому лыжнику 23 секунды, вторым на финише был россиянин Александр Большунов. На третьей строчке – Йоханнес Клебо.

Казахстанские спортсмены Виталий Пухкало и Евгений Величко в итоговом протоколе находятся на 25 и 40 местах, соответственно.

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