«Құсни Қорлан», «Балқадиша», «Дударай» – история создания легендарных песен

«Құсни Қорлан»

Певец и композитор, автор песни «Құсни Қорлан» Естай родился в 1874 году в Павлодарской области. В детстве он страстно увлекся музыкой, а уже в 16 лет стал известным исполнителем народных песен. Слава о нем пронеслась по всей степи.

Однажды Естай познакомился с двумя сестрами – Құсни и Қорлан. Их отец был богатым баем из рода кыпчак. Естай влюбился в старшую, Қорлан, и его чувства оказались взаимными. Однако девушка была обещана другому.

Аулы Естая и Қорлан разделяли сотни километров, но влюбленные все равно встречались тайком, в этом им помогала Құсни. Узнав об их встречах, рассерженный отец выдал Қорлан замуж. Девушка не смогла противиться воле отца, в браке она родила четверых детей.

Естай тоже женился, он очень уважал свою жену, но она страдала: акын никак не мог забыть Қорлан, хранил кольцо, подаренное ею.

Естай посвятил Қорлан множество песен, самая известная – «Құсни Қорлан». Ахмет Жубанов, который лично знал Естая, вспоминал, как даже в старости акын брал домбру и пел о Қорлан.

«Струны домбры натягивал слабо, от этого звук получался низкий, печальный, глухой», – вспоминал Жубанов. Песня о сестрах Құсни и Қорлан до сих пор жива в памяти народа. Ее спели такие известные исполнители, как Батырхан Шукенов и Димаш Кудайберген.

«Дударай»

В начале XX века дочь русских переселенцев Мария Рекина влюбилась в казахского юношу по имени Дүйсен. Она ласково называла его «Дударай».

Сойтись им не давали родители, различия в традициях, разные национальности и вера.

Марию родители собрались выдать замуж, но, не желая мириться со своей участью, она убежала в степь. Тогда-то и родилась песня «Дударай», посвященная Дүйсену.

Дударай нашел свою возлюбленную, они стали жить отшельниками, вдали от людей. Родители Дүйсена вскоре приняли молодых в своем доме и сыграли свадьбу. Но их счастье было недолгим: Дүйсена призвали в царскую армию, где он умер от чахотки.

«Балқадиша»

Эта песня о девушке по имени Балқадиша написана казахским поэтом, акыном и композитором Аканом Серэ.

Об акыне ходили слухи, что он на старости лет выжил из ума, женившись на мифическом существе в образе прекрасной девы.

Когда однажды его усадили на почетное место за дастарханом, никто не осмелился сеть с поэтом. Только дочь хозяина Кадиша села возле него, предложив вместе сочинить песню. Девушка поразила старика своей воспитанностью, добротой и умом, о чем он сложил стихи «Балқадиша» и тут же исполнил их на домбре.