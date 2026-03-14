Баян Алагузова обратилась к Карине Абдуллиной после награждения в Акорде

6 марта 2026 года казахстанская певица Карина Абдуллина получила орден "Парасат" из рук президента Касым-Жомарта Токаева в Акорде. Лишь через несколько дней экс-солистка дуэта "Мюзикола" поделилась эмоциями, сообщает Zakon.kz.

13 марта 2026 года Абдуллина сделала обращение на странице в Instagram.

"Друзья! Для меня было огромной честью быть приглашенной в Акорду, где я получила почетный орден "Парасат" из рук самого президента Казахстана. Тридцать лет и три года творческой деятельности, гастролей, служения своему Отечеству не прошли зря. Это событие зарядило меня новой энергией, и я не остановлюсь на достигнутом". Карина Абдуллина

Артистку поспешили поздравить ее коллеги, среди которых была и продюсер Баян Алагузова.

Дорогая Карина, мои поздравления от всей души! Ты достойна всех наград.

Карина, любимая, поздравляю! Так горжусь тобой!

Поздравляю, Карина! Ты заслуживаешь этой награды как никто другой!

Поздравляю! Великолепно!

Поздравляю, моя дорогая. Столько лет ты отдаешь всю себя музыке, и я так рада, что тебя заслуженно наградили таким почетным орденом.

Карина, поздравляю вас! Вы замечательная, талантливая певица и автор песен.

Очень заслуженная награда!

Лучшая.

Чуть ранее мы рассказывали, что творческий тандем известного композитора Игоря Крутого и казахстанского певца Александра Лима, более известного как Alex Lim, продолжает радовать многочисленную аудиторию их поклонников.