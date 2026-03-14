Баян Алагузова обратилась к Карине Абдуллиной после награждения в Акорде
Фото: Instagram/musickara
6 марта 2026 года казахстанская певица Карина Абдуллина получила орден "Парасат" из рук президента Касым-Жомарта Токаева в Акорде. Лишь через несколько дней экс-солистка дуэта "Мюзикола" поделилась эмоциями, сообщает Zakon.kz.
13 марта 2026 года Абдуллина сделала обращение на странице в Instagram.
"Друзья! Для меня было огромной честью быть приглашенной в Акорду, где я получила почетный орден "Парасат" из рук самого президента Казахстана. Тридцать лет и три года творческой деятельности, гастролей, служения своему Отечеству не прошли зря. Это событие зарядило меня новой энергией, и я не остановлюсь на достигнутом".Карина Абдуллина
Артистку поспешили поздравить ее коллеги, среди которых была и продюсер Баян Алагузова.
- Дорогая Карина, мои поздравления от всей души! Ты достойна всех наград.
- Карина, любимая, поздравляю! Так горжусь тобой!
- Поздравляю, Карина! Ты заслуживаешь этой награды как никто другой!
- Поздравляю! Великолепно!
- Поздравляю, моя дорогая. Столько лет ты отдаешь всю себя музыке, и я так рада, что тебя заслуженно наградили таким почетным орденом.
- Карина, поздравляю вас! Вы замечательная, талантливая певица и автор песен.
- Очень заслуженная награда!
- Лучшая.
Чуть ранее мы рассказывали, что творческий тандем известного композитора Игоря Крутого и казахстанского певца Александра Лима, более известного как Alex Lim, продолжает радовать многочисленную аудиторию их поклонников.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript