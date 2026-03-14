Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова обратилась к Карине Абдуллиной после награждения в Акорде

Карина Абдуллина, певица, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 16:25 Фото: Instagram/musickara
6 марта 2026 года казахстанская певица Карина Абдуллина получила орден "Парасат" из рук президента Касым-Жомарта Токаева в Акорде. Лишь через несколько дней экс-солистка дуэта "Мюзикола" поделилась эмоциями, сообщает Zakon.kz.

13 марта 2026 года Абдуллина сделала обращение на странице в Instagram.

"Друзья! Для меня было огромной честью быть приглашенной в Акорду, где я получила почетный орден "Парасат" из рук самого президента Казахстана. Тридцать лет и три года творческой деятельности, гастролей, служения своему Отечеству не прошли зря. Это событие зарядило меня новой энергией, и я не остановлюсь на достигнутом".Карина Абдуллина

Артистку поспешили поздравить ее коллеги, среди которых была и продюсер Баян Алагузова.

  • Дорогая Карина, мои поздравления от всей души! Ты достойна всех наград.
  • Карина, любимая, поздравляю! Так горжусь тобой!
  • Поздравляю, Карина! Ты заслуживаешь этой награды как никто другой!
  • Поздравляю! Великолепно!
  • Поздравляю, моя дорогая. Столько лет ты отдаешь всю себя музыке, и я так рада, что тебя заслуженно наградили таким почетным орденом.
  • Карина, поздравляю вас! Вы замечательная, талантливая певица и автор песен.
  • Очень заслуженная награда!
  • Лучшая.

Чуть ранее мы рассказывали, что творческий тандем известного композитора Игоря Крутого и казахстанского певца Александра Лима, более известного как Alex Lim, продолжает радовать многочисленную аудиторию их поклонников.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
