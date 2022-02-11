В Казахстане хотят упростить получение страховки при мелких ДТП
На сегодняшний день Европротокол представлен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Россия, Белоруссия, Украина, Армения, Узбекистан.
Европротокол в основе своей представляет упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое осуществляется без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда.
Как известно, на дорогах совершается много незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками аварии.
Для получения страховой выплаты участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую данный процесс занимает по времени почти два месяца, отмечают в АРРФР.
По информации агентства, во время рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка депутаты Мажилиса подняли вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола.
Совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане.
Применение Европротокола предлагается при следующих условиях:
ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;
в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;
отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;
оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;
страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП (306 300 тенге) по одному страховому случаю.
Таким образом, данная процедура существенно сокращает срок оформления аварии и получения страховой выплаты пострадавшими.
Оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.
«Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП», – считают в агентстве.