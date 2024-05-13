Европротокол: как официально урегулировать страховой случай при ДТП без полиции

С 2024 года в РК стал применяться Европротокол – упрощенный порядок урегулирования страхового случая при ДТП. Об особенностях и преимуществах Европротокола, о возможностях онлайн-страхования изданию Zakon.kz рассказала и.о. директора Департамента страхового рынка АРРФР РК Елена Филимонова.

С 1 января 2024 года в Казахстане стало возможным онлайн-урегулирование страховых выплат по обязательным видам страхования. Нововведение касается многих казахстанцев. Именно в его рамках заработал так называемый Европротокол – упрощенный порядок урегулирования страхового случая. Что это и как будет работать, в интервью для издания Zakon рассказала и. о. директора Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Елена Филимонова.

"Основным преимуществом Европротокола является упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое осуществляется без участия сотрудников полиции и решения суда". Елена Филимонова

Пострадавший имеет возможность направить заявление на получение страховой выплаты и необходимые документы в страховую организацию электронно и после их рассмотрения получить деньги на указанный банковский счет. Таким образом обеспечена цифровизация полного процесса страхования: от заключения договора до получения страховой выплаты.

Что важно? Европротокол применяется, когда есть совокупность следующих обстоятельств:

в ДТП участвуют только два транспортных средства;

у обоих участников ДТП имеются действующие страховые полиса;

не причинен вред жизни и здоровью, и не пострадало имущество третьих лиц;

стороны пришли к согласию о том, кто является виновником ДТП, а кто пострадавшим, и что размер ущерба не превышает 100 МРП (около 370 тыс. тенге на 2024 год).

Если ДТП соответствует данным критериям, то участники аварии через специальное приложение в мобильном телефоне могут зарегистрировать страховой случай и подать документы для получения страховой выплаты.

Европротокол составляется, если нет спора

Насколько проект Европротокол был успешен? Ведь по факту ДТП произошло намного больше, чем подано заявлений на оформление Европротокола.

За три месяца 2024 года в рамках упрощенного урегулирования было подано 1906 заявлений. Общая сумма страховых выплат составила свыше 273 млн тенге, а средний срок получения страховой выплаты – от 6 до 10 дней. Ранее данный процесс в среднем занимал около двух месяцев.

Однако сравнивать общее количество ДТП с количеством случаев, оформленных в упрощенном порядке, не совсем корректно.

Европротокол покрывает только те случаи, в которых нет спора и которые не требуют судебного разбирательства и определения вины одной из сторон. По такого рода спорам и дальше будут требоваться судебные решения. Это логично.

С другой стороны, Европротокол дает возможность накопить статистику по мелким и несущественным ДТП, которые раньше оставались в тени. Стороны – участники ДТП просто договаривались на месте, не вызывая дорожную полицию и не обращаясь за страховой выплатой.

Сейчас же, и мы это уже видим в цифрах, количество страховых выплат увеличилось. Благодаря как раз Европротоколу. Для чего нужна эта статистика? Полагаем, что в дальнейшем накопленный опыт позволит нам расширить сферу применения Европротокола, что будет способствовать увеличению страховых выплат.

Где взять подробную информацию о том, как оформить Европротокол: где скачать приложение и как правильно заполнить декларацию?

Оформить Европротокол можно либо через приложение "Европротокол", разработанное АО "Фонд гарантирования страховых выплат" совместно с ТОО "Первое кредитное бюро", либо через альтернативные приложения, разработанные самими страховщиками.

Для удобства населения круглосуточно работает контакт-центр АО "Фонд гарантирования страховых выплат" по номеру 2570, по которому можно получить ответы на все возникающие вопросы в процессе оформления Европротокола. Аналогичные сервисы предоставляют и сами страховщики. Можно зайти на сайт своей страховой организации и получить необходимую консультацию о применении Европротокола.

Цифровой продукт надежней... при защите персональных данных

Появления каких еще новых цифровых сервисов ждать в страховании?

Сейчас завершается работа над переводом в онлайн-формат процесса обращения за страховой выплатой в АО "Фонд гарантирования страховых выплат" по ДТП, виновник которых скрылся с места аварии и установить его не удалось. Заявление на покрытие ущерба по таким ДТП можно будет подать с помощью того же мобильного приложения, через которое оформляется "Европротокол".

А вообще, в обозримом будущем подавляющее большинство потребителей будут выбирать приобретение страховых продуктов исключительно онлайн-способом. Не случайно развитие и внедрение цифровых технологий в сфере страхования предусмотрено Концепцией развития финансового сектора Казахстана до 2030 года, а также Концепцией по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы.

"Постепенно продажи в офисах будут сведены к минимуму. Страховщики это хорошо понимают, поэтому активно развивают цифровые сервисы и расширяют свое присутствие на рынке онлайн. Отдельные страховые организации уже предлагают своим клиентам в формате онлайн подписки на добровольное страхование имущества и продукты корпоративного страхования". Елена Филимонова

Согласитесь, онлайн – это удобно. Главные преимущества – скорость и доступность получения услуги. Конечно, цифровизация сопряжена и с новыми вызовами. На повестке дня остаются вопросы защиты персональных данных и кибербезопасность.

Тем не менее клиенты охотнее обращаются к тем, кто предоставляет возможность застраховать свой автомобиль, недвижимость, жизнь или здоровье в один клик, не тратя дополнительное время и деньги на посещение офиса или обращение к страховым посредникам.

К тому же, снижается негативный эффект от так называемого человеческого фактора, риска операционных ошибок. Бумагу можно потерять или подменить. Цифровой продукт же в этом плане надежнее.