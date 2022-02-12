Из блогеров в рестораторы – звезды Instagram, которые стали бизнесменами

Instagram стал весьма прибыльной площадкой для блогеров. Многие из них начинали снимать вайны на камеры мобильных телефонов, а уже через пару лет стали успешными бизнесменами.

Топ-7 казахстанских блогеров, которые стали предпринимателями:

Женис Омаров – блогер, известный как Zheka Fatbelly, начал снимать вайны, когда учился в школе. Его юмористические и жизненные вайны сделали его популярным не только в Казахстане, но и за его пределами. Собрав приличную аудиторию подписчиков, он открывает свой бизнес – донерную Zheka's doner. Точки работают по всему Казахстану. Кроме этого, Жека стал лицом сети по продаже мороженого Zheka's ice;

Арман Юсупов – один из основателей канала Yuframe. После коротеньких вайнов канал набрал тысячи подписчиков и получил признание зрителя. В конце концов Yuframe официально закрылся, но Арман продолжает активно развиваться в сфере блогинга – проводит курсы для желающих стать блогерами, пробует себя в роли продюсера;

Артур Аскарулы – блогер, участник команды Yuframe. Он открыл свой цветочный магазин под названием «Цветок короля Артура», а также стал одним из основателей сети ресторанов быстрого питания Salam Bro;

Карина Оксукпаева – еще один участник канала Yuframe, жена Армана Юсупова. Карина решила попробовать себя в роли хозяйки салона красоты и открыла Oks.beauty;

Мейржан Туребаев – самый известный «полицейский» Казахстана. Снимает юмористические вайны, где он – сотрудник правоохранительных органов по имени Берик. На сегодняшний день Мейржан снимает ситуации из семейной жизни. В 2017 году вайнер открыл сеть общепита – кафе восточной кухни «Жан Плов Лагман». Также Мейржан запустил производство колбасных продуктов по названием «Мейржачная»;

Жания Джуринская – актриса, певица, модель, была солисткой группы Shine. Девушка начала свою карьеру в кино в 2011 году. На сегодняшний день она является владельцем салонов красоты JD, а также магазина женской одежды JD ROOM;