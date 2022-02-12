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14:58 12.02.2022

Из блогеров в рестораторы – звезды Instagram, которые стали бизнесменами

Блогер Фото: Instagram/ archibaaalt
Получив известность через социальные сети, казахстанские блогеры становятся рестораторами и владельцами салонов красоты, передает Zakon.kz. 

Instagram стал весьма прибыльной площадкой для блогеров. Многие из них начинали снимать вайны на камеры мобильных телефонов, а уже через пару лет стали успешными бизнесменами.

Топ-7 казахстанских блогеров, которые стали предпринимателями:

  1. Женис Омаров – блогер, известный как Zheka Fatbelly, начал снимать вайны, когда учился в школе. Его юмористические и жизненные вайны сделали его популярным не только в Казахстане, но и за его пределами. Собрав приличную аудиторию подписчиков, он открывает свой бизнес – донерную Zheka's doner. Точки работают по всему Казахстану. Кроме этого, Жека стал лицом сети по продаже мороженого Zheka's ice;

  2. Арман Юсупов – один из основателей канала Yuframe. После коротеньких вайнов канал набрал тысячи подписчиков и получил признание зрителя. В конце концов Yuframe официально закрылся, но Арман продолжает активно развиваться в сфере блогинга – проводит курсы для желающих стать блогерами, пробует себя в роли продюсера;

  3. Артур Аскарулы – блогер, участник команды Yuframe. Он открыл свой цветочный магазин под названием «Цветок короля Артура», а также стал одним из основателей сети ресторанов быстрого питания Salam Bro;

  4. Карина Оксукпаева – еще один участник канала Yuframe, жена Армана Юсупова. Карина решила попробовать себя в роли хозяйки салона красоты и открыла Oks.beauty;

  5. Мейржан Туребаев – самый известный «полицейский» Казахстана. Снимает юмористические вайны, где он – сотрудник правоохранительных органов по имени Берик. На сегодняшний день Мейржан снимает ситуации из семейной жизни. В 2017 году вайнер открыл сеть общепита – кафе восточной кухни «Жан Плов Лагман». Также Мейржан запустил производство колбасных продуктов по названием «Мейржачная»;

  6. Жания Джуринская – актриса, певица, модель, была солисткой группы Shine. Девушка начала свою карьеру в кино в 2011 году. На сегодняшний день она является владельцем салонов красоты JD, а также магазина женской одежды JD ROOM; 

  7. Нурлан Батыров – начал свою карьеру в Instagram с мини-сериала «Сакен», но по-настоящему сумел покорить Казнет своими роликами о Безумной женщине, которая периодически выносит мозг мужу. Какое-то время в Алматы функционировали сети общепита Батырова: бургерная Batyroff и ресторан Batyroff Плоff and Pizza. Сейчас же блогер пробует себя в роли кинопродюсера под лейблами Batyroff Label и Batyroff Production.

Наргиз Рахимжан
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