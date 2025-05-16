Блогеров арестовали за пранки, которые напугали астанчан

В Астане из-за неудачных пранков, снятых на видео и опубликованных в социальных сетях, арестовали блогеров, сообщает Zakon.kz.

Полицейские увидели ролик, на котором блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт многоквартирного жилого дома имитированный "труп". Также они нашли и второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий – вооруженного с топором.

"В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию. Подобные шутки не просто аморальны – они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности", – заявили в пресс-службе МВД РК.

Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным – по 15 суток.

Департамент полиции предупреждает: в рамках принципа "Закон и Порядок" любые правонарушения будут пресекаться. Призываем граждан, особенно контент-мейкеров, осознавать границы дозволенного и помнить, что стремление к популярности не должно ставить под угрозу покой и безопасность окружающих.

Блогера из Туркестанской области оштрафовали почти на 118 тысяч тенге. Что послужило причиной, можно прочитать здесь.