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Законодательство РК
15:22 11.02.2022

В Минэкологии объяснили, почему дельфинарии начнут закрывать только с 2029 года

закрытие дельфинария Фото: pixabay
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова рассказала, почему в новом законе «Об ответственном обращении с животными» норма по закрытию дельфинариев начнет работать только с 2029 года, передает корреспондент Zakon.kz.
В Казахстане один дельфинарий, который находится в Алматы. Учитывая, что там только два дельфина афалина, мы подумали, что их возвращать в естественную среду обитания просто негуманно. При перевозке они два дня будут находиться в пути, и это можно считать жестоким обращением с животными. Поэтому мы такой долгий срок дали – до 2029 года для дельфинариев, учитывая то, что это практически естественная смерть. Алия Шалабекова

По ее словам, контактные зоопарки, передвижные зверинцы будут закрыты уже с 2025 года. До этого времени их владельцы должны будут обеспечить животным полную защищенность. Кроме того, пристроить в зоопарки, реабилитационные центры или приюты.

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