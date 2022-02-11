В Минэкологии объяснили, почему дельфинарии начнут закрывать только с 2029 года

В Казахстане один дельфинарий, который находится в Алматы. Учитывая, что там только два дельфина афалина, мы подумали, что их возвращать в естественную среду обитания просто негуманно. При перевозке они два дня будут находиться в пути, и это можно считать жестоким обращением с животными. Поэтому мы такой долгий срок дали – до 2029 года для дельфинариев, учитывая то, что это практически естественная смерть. Алия Шалабекова

По ее словам, контактные зоопарки, передвижные зверинцы будут закрыты уже с 2025 года. До этого времени их владельцы должны будут обеспечить животным полную защищенность. Кроме того, пристроить в зоопарки, реабилитационные центры или приюты.