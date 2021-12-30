Президент подписал закон об ответственном обращении с животными

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными», – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что закон о защите животных направлен на подпись президенту Казахстана.

Проектом закона вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по их содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению. Проектом закона вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населениям, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Также Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными».