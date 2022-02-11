«Доигрались» – ДТП с участием трех автобусов произошло в Алматы

Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как всегда, в своем репертуаре,

Гоняют как бешенные, кто больше пассажиров наберет,

Доигрались. Вечно, как не посмотришь на них, то по телефону болтают, то курят, что не возможно в салоне находиться, то в перегонки играют, то дорогу друг другу не уступают. Может хоть уже начнут их контролировать, - возмутились пользователи сети.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где сообщили, что ДТП произошло 11 февраля около 10:30 - столкнулись три пассажирских автобуса.

Гражданин К., управляя автобусом марки Yutong Bus, следовал по пр. Райымбека в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с движущемся впереди автобусом марки SAZ под управлением гражданина Х. От удара автобус марки SAZ по инерции допустил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением гражданина Р., который двигался в попутном направлении. Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

По его словам, в ДТП никто не пострадал. Факт расследуется Управлением полиции Ауэзовского района.