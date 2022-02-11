16:05 11.02.2022
«Доигрались» – ДТП с участием трех автобусов произошло в Алматы
Фото: Instagram/kris.p.almaty.official
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех пассажирских автобусов. В городском департаменте полиции сообщили, что пострадавших в результате массового ДТП нет, передает Zakon.kz.
Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Как всегда, в своем репертуаре,
Гоняют как бешенные, кто больше пассажиров наберет,
Доигрались. Вечно, как не посмотришь на них, то по телефону болтают, то курят, что не возможно в салоне находиться, то в перегонки играют, то дорогу друг другу не уступают. Может хоть уже начнут их контролировать, - возмутились пользователи сети.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где сообщили, что ДТП произошло 11 февраля около 10:30 - столкнулись три пассажирских автобуса.
Гражданин К., управляя автобусом марки Yutong Bus, следовал по пр. Райымбека в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с движущемся впереди автобусом марки SAZ под управлением гражданина Х. От удара автобус марки SAZ по инерции допустил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением гражданина Р., который двигался в попутном направлении.Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов
По его словам, в ДТП никто не пострадал. Факт расследуется Управлением полиции Ауэзовского района.