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16:05 11.02.2022

«Доигрались» – ДТП с участием трех автобусов произошло в Алматы

алматы, автобусы, дтп, полиция, комментарий Фото: Instagram/kris.p.almaty.official
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех пассажирских автобусов. В городском департаменте полиции сообщили, что пострадавших в результате массового ДТП нет, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

  • Как всегда, в своем репертуаре,

  • Гоняют как бешенные, кто больше пассажиров наберет,

  • Доигрались. Вечно, как не посмотришь на них, то по телефону болтают, то курят, что не возможно в салоне находиться, то в перегонки играют, то дорогу друг другу не уступают. Может хоть уже начнут их контролировать, - возмутились пользователи сети.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где сообщили, что ДТП произошло 11 февраля около 10:30 - столкнулись три пассажирских автобуса.

Гражданин К., управляя автобусом марки Yutong Bus, следовал по пр. Райымбека в восточном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он допустил столкновение с движущемся впереди автобусом марки SAZ под управлением гражданина Х. От удара автобус марки SAZ по инерции допустил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением гражданина Р., который двигался в попутном направлении.Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

По его словам, в ДТП никто не пострадал. Факт расследуется Управлением полиции Ауэзовского района.

Динара Халдарова
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