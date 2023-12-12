В Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами

Вечером 11 декабря в Алматы произошло массовое дорожно-транспотное происшествие с тремя пассажирскими автобусами. Пострадал водитель, сообщает Zakon.kz.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В городской полиции прояснили детали ДТП. Стражи порядка уточнили, что это произошло поздно вечером в Алмалинском районе.

"Водитель автобуса 1965 года рождения следовал по проспекту Раиымбека в восточном направлении. На пересечении с улицей Тлендиева, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с двумя автобусами, которые следовали попутно и стояли на перекрестке". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что водитель обратился за медицинской помощью.

В заключении отмечено, что сотрудники приступили к расследованию.

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