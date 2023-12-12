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В Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами

В Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами Фото: Zakon.kz
Вечером 11 декабря в Алматы произошло массовое дорожно-транспотное происшествие с тремя пассажирскими автобусами. Пострадал водитель, сообщает Zakon.kz.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В городской полиции прояснили детали ДТП. Стражи порядка уточнили, что это произошло поздно вечером в Алмалинском районе.

"Водитель автобуса 1965 года рождения следовал по проспекту Раиымбека в восточном направлении. На пересечении с улицей Тлендиева, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с двумя автобусами, которые следовали попутно и стояли на перекрестке".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что водитель обратился за медицинской помощью.

В заключении отмечено, что сотрудники приступили к расследованию.

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Ранее сообщалось о ДТП с участием троллейбуса: неуправляемый транспорт съехал с дороги по улице Тимирязева и покатился на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

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