Норвежка Рейсланд завоевала третью медаль на Олимпиаде-2022

Данная медаль высшей пробы стала третьей наградой для норвежской спортсменки на Олимпиаде в Пекине. До этого у нее было «золото» в смешанной эстафете и «бронза» в индивидуальной гонке. За Рейсланд с отставанием в 31 секунду к финишу пришла шведка Эльвира Эберг. Призовую тройку замкнула итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Единственная казахстанская участница этих спринтерских соревнований – Галина Вишневская-Шепоренко – расположилась на 52-м месте.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.