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16:19 11.02.2022

Норвежка Рейсланд завоевала третью медаль на Олимпиаде-2022

Биатлон Третья медаль Пекина Фото: Instagram/marteolsburoiseland
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейсланд завоевала золотую медаль в спринтерской гонке (7,5 км) на зимних Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

Данная медаль высшей пробы стала третьей наградой для норвежской спортсменки на Олимпиаде в Пекине. До этого у нее было «золото» в смешанной эстафете и «бронза» в индивидуальной гонке. За Рейсланд с отставанием в 31 секунду к финишу пришла шведка Эльвира Эберг. Призовую тройку замкнула итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Единственная казахстанская участница этих спринтерских соревнований – Галина Вишневская-Шепоренко – расположилась на 52-м месте.

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Куандык Шынасилов
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