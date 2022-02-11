Аймагамбетов рассказал, сколько женщин работают в сфере науки

11 февраля во всем мире отмечают Международный день женщин и девочек в науке.

Министр отметил, что в Казахстане сферу науки представляют около 10 тысяч женщин.

Среди них 714 женщин – доктора наук, 2427 – кандидаты наук, 992 женщины – доктора PhD, 28 – доктора по профилю. За этими цифрами стоит большой труд представительниц прекрасного пола. Меня очень радует, что участие женщин в науке ежегодно расширяется: на сегодня их количество составляет 54% от общего числа ученых, – уточнил Аймагамбетов на странице в Facebook.

По его словам, значимый вклад женщины-ученые внесли в борьбу с пандемией коронавируса.

К примеру, под руководством Закарья Кунсулу Дальтоновны Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности была разработана казахстанская вакцина QazCovid-in (QazVac) против COVID-19.

Я поздравляю прекрасных женщин с международным праздником и благодарю за ту неоценимую работу, которую они осуществляют для улучшения жизни наших сограждан и развития научной отрасли в стране. Желаю успехов и новых высот! – заключил министр.