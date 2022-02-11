16:45 11.02.2022
В ВКО судили преступную группу, которая похищала медь у KAZ Minerals
Фото: pixabay
Транспортными полицейскими задержана преступная группа, совершившая кражу медного концентрата на 12,8 млн тенге, передает Zakon.kz.
Кража груза «медный концентрат», принадлежащего АО «KAZ Minerals», из грузовых полувагонов была совершена летом прошлого года. Четверо мужчин в ночное время, воспользовавшись тем, что вагоны находились на путях станции в ожидании отправки на пункт назначения, совершили кражу 16 770 кг груза. Ущерб составил 12,8 млн тенге. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев
В ведомстве отметили, что 30 сентября преступники были задержаны на станции Семей. Проведено досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража» и материалы переданы в суд.
В конце января приговором суда города Шар участники группы приговорены к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно, – отметил генерал-майор полиции.