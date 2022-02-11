В ВКО судили преступную группу, которая похищала медь у KAZ Minerals

Кража груза «медный концентрат», принадлежащего АО «KAZ Minerals», из грузовых полувагонов была совершена летом прошлого года. Четверо мужчин в ночное время, воспользовавшись тем, что вагоны находились на путях станции в ожидании отправки на пункт назначения, совершили кражу 16 770 кг груза. Ущерб составил 12,8 млн тенге. Начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев

В ведомстве отметили, что 30 сентября преступники были задержаны на станции Семей. Проведено досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража» и материалы переданы в суд.

В конце января приговором суда города Шар участники группы приговорены к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно, – отметил генерал-майор полиции.