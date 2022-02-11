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17:07 11.02.2022

Парень катался на капоте авто в Нур-Султане – видео

МВД РК Фото: пресс-служба МВД РК
В социальных сетях появилось видео, как молодой человек устроил трюк на капоте автомобиля в Нур-Султане. На данную публикацию отреагировали в столичной полиции, передает Zakon.kz.

Нарушители были установлены и доставлены в полицию. Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет.

Водитель автомашины Hyundai Tucson привлечен к ответственности по части 1 статьи 593 КРКобАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». А в отношении «пассажира на капоте» возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда он оштрафован на 10 МРП. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Оксана Житникова
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