Парень катался на капоте авто в Нур-Султане – видео

Нарушители были установлены и доставлены в полицию. Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет.

Водитель автомашины Hyundai Tucson привлечен к ответственности по части 1 статьи 593 КРКобАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». А в отношении «пассажира на капоте» возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда он оштрафован на 10 МРП. Пресс-служба ДП Нур-Султана