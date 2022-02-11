17:16 11.02.2022
Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран
Фото: Zakon.kz
И.о. главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногория, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению, –говорится в официальном сообщении.
Постановление вступает в силу со дня подписания.