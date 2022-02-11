В Мангистаускую область вернулись розовые фламинго

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на фото и видео фламинго и опубликовал в Facebook.

Также кадрами возвращения редких птиц поделился другой пользователь Канатбек Кенжегул.

Фламинго обычно возвращаются в Мангистаускую область в апреле, однако в этот раз их заметили в середине февраля. Такое происходит не впервые. В 2020 году, когда птицы вернулись раньше срока, эксперты объясняли, что это произошло из-за теплой зимы.

Розовые фламинго обитают в озере Караколь, что в 10 км к юго-востоку от города Актау. Когда наступает зима в Казахстане, птицы улетают в более теплые Ирак или Туркменистан.

Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.