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17:48 11.02.2022

В Мангистаускую область вернулись розовые фламинго

В Мангистау прилетели розовые фламинго Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев
Розовые фламинго раньше времени прилетели в Мангистаускую область, передает Zakon.kz.

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на фото и видео фламинго и опубликовал в Facebook.

Также кадрами возвращения редких птиц поделился другой пользователь Канатбек Кенжегул.

Фламинго обычно возвращаются в Мангистаускую область в апреле, однако в этот раз их заметили в середине февраля. Такое происходит не впервые. В 2020 году, когда птицы вернулись раньше срока, эксперты объясняли, что это произошло из-за теплой зимы.

Розовые фламинго обитают в озере Караколь, что в 10 км к юго-востоку от города Актау. Когда наступает зима в Казахстане, птицы улетают в более теплые Ирак или Туркменистан.

Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.

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