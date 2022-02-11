Фейк о кредитной амнистии опровергли в АРРФР

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение. Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве отметили, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.

В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности. Пресс-служба АРРФР РК

Условия реструктуризации займа могут быть в виде:

снижения ставки вознаграждения; отсрочки платежа;

изменения метода погашения;

увеличения срока займа;

прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Пресс-служба АРРФР РК

В агентстве напомнили, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 год.

В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просроченная задолженность заемщика по вознаграждению, пене (неустойке), штрафам и комиссиям подлежит прощению банками.

Граждан и средства массовой информации в агентстве попросили «не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников».