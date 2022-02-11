Метель и гололед: в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили о штормовом предупреждении в семи регионах Казахстана 12 февраля.

Ночью на северо-западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. На большей части области – метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.

В Караганде и Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Уральске ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с.

В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. 12 февраля на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на северо-западе, юге области 15-20, днем временами порывы 25 м/с, 13 февраля на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Нур-Султане 12-13 февраля временами ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 12, сутки 13 февраля порывы 15-20 м/с.

По данным УВП Нур-Султана, в ближайшие дни, с 12 по 15 февраля, синоптики прогнозируют в столице выпадение большого количества осадков, метель и порывистый ветер.

В Кызылординской области в центре области ожидается туман, ночью в центре, на юге области – гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре области 15-20 м/с.

В Кызылорде временами ожидается туман, ночью – гололед.

Днем на большей части Актюбинской области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Актобе ожидается низовая метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Атырау ожидаются туман, гололед.