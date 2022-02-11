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18:49 11.02.2022

Умер сооснователь рок-группы King Crimson Иэн Макдональд

King Crimson Фото: Twitter/thesidsmith
Макдональд был известен как один из архитекторов прогрессивного рока, игравший как на саксофоне, так и на клавишных в King Crimson, сообщает Zakon.kz.

Мультиинструменталист Иэн Макдональд ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает журнал Rolling Stone.

Иэн Макдональд – мультиинструменталист и автор песен, один из основателей прог-рок группы King Crimson. Причиной смерти был рак.

Макдональд был известен как один из архитекторов прогрессивного рока, игравший как на саксофоне, так и на клавишных в King Crimson. Он сыграл большую роль при создании культового дебютного альбома 1969 года «In the Court of the Crimson King».

Он покинул King Crimson до конца 1969 года, образовав дуэт с барабанщиком группы Майклом Джайлсом. Позже Иэн Макдональд основал группу Foreigner.

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