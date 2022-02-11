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19:44 11.02.2022

Акима Кызылординской области чуть не захватили во время январских событий

Аким Кызылординской области Фото: primeminister.kz
Акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить во время январских событий. Но полиция ее спасла, передает Zakon.kz.

Полиция Кызылординской области представила хронологию январских событий.

К собравшимся приехала аким области Гульшара Абдыкаликова. Но переговоры не увенчались успехом. Агрессивно настроенные люди использовали нецензурную лексику и никого не слушали. Когда они окружили ее, полиция ее эвакуировала. Полиция Кызылординской области

По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков 5-6 января люди напали на 17 госучреждений и 21 объект частной собственности. Было сожжено 65 транспортных средств, повреждено 80 автомобилей и угнаны две автомашины. Ранения получили 58 полицейских и 52 солдата. Из морга областного медицинского центра было похищено шесть тел.

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