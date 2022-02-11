19:44 11.02.2022
Акима Кызылординской области чуть не захватили во время январских событий
Фото: primeminister.kz
Акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить во время январских событий. Но полиция ее спасла, передает Zakon.kz.
Полиция Кызылординской области представила хронологию январских событий.
К собравшимся приехала аким области Гульшара Абдыкаликова. Но переговоры не увенчались успехом. Агрессивно настроенные люди использовали нецензурную лексику и никого не слушали. Когда они окружили ее, полиция ее эвакуировала. Полиция Кызылординской области
По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков 5-6 января люди напали на 17 госучреждений и 21 объект частной собственности. Было сожжено 65 транспортных средств, повреждено 80 автомобилей и угнаны две автомашины. Ранения получили 58 полицейских и 52 солдата. Из морга областного медицинского центра было похищено шесть тел.