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14:40 12.02.2022

Выгорание на работе – как с ним справляться

Выгорание Фото: pixabay
Падение профессиональной производительности, истощение, негативное отношение к работе – признаки эмоционального выгорания, сообщает Zakon.kz.

Впервые термин «эмоциональное выгорание» был использован американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. В 2019 году ВОЗ описала главные симптомы выгорания, после чего некоторые ошибочно посчитали, что его официально признали заболеванием. На самом деле, эмоциональное выгорание – психологическое состояние человека, которое может проявиться после длительного стресса.

По информации специалистов, причины выгорания бывают внешними и внутренними.

К внешним относятся: нагрузки сверх допустимой нормы, напряженный график работы, неудовлетворение заработной платой, дедлайны, нелюбовь к работе, конфликты в коллективе, давление, нездоровая атмосфера.

Внутренние причины: гиперответственность, давление авторитета, личные убеждения; мысль, что работа в приоритете; страх подвести кого-либо.

Признаки эмоционального выгорания:

  • тревожные мысли, связанные с работой. Человек думает о том, что он не справится, его уволят, а будущее кажется ему неперспективным и серым;

    физическая усталость, апатия, плохое самочувствие. Человек начинает часто болеть;

  • раздражительность и нежелание контактировать с другими людьми;

  • человек не оценивает свои достижения объективно, чувствует себя бесполезным и ненужным.

Психологи приводят несколько общих рекомендаций для тех, кто столкнулся с этой проблемой:

  • найти причины личного кризиса. Понять, что именно является раздражителем на работе. Справиться с раздражителем или же сменить место работы;

  • установить четкие границы: между личным временем и рабочим; между выполнимым и невыполнимым;

  • заботиться о себе: увеличить продолжительность сна, заняться спортом, употреблять больше фруктов;

  • найти хобби. Если же оно есть, то находить время на него. Нужно давать себе отдохнуть от работы;

  • встречаться с друзьями и стараться говорить на нейтральные темы, а не о работе;

  • если эмоциональное выгорание появилось на фоне личного стресса, то необходимо сначала справиться с ним.

По словам специалистов, не стоит путать усталость с эмоциональным выгоранием. Но, если человек чувствует упадок сил постоянно, то стоит обратить на это пристальное внимание.

Наргиз Рахимжан
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