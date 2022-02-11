С будущими специалистами казахстанских заводов встретился Токаев в Татарстане

Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «ТАНЕКО», сообщает Акорда.

Комплекс, являющийся основным перерабатывающим активом «Татнефти», стал первым подобным промышленным объектом в России, построенным после распада Советского Союза.

Президента Казахстана ознакомили с производственным процессом и продукцией комплекса. 80% оборудования гигантского комплекса, построенного в 2005-2010 годах, было изготовлено в России. Проект способствовал развитию строительной индустрии, проектной науки, машиностроения, инжиниринга, он также положительно сказался на занятости в смежных отраслях.

Руководство компании проинформировало Токаева о реализации проектов по строительству шинного завода в Сарани и организации производства каучука в Атырау.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между казахстанскими и российскими компаниями в рамках ЕАЭС. Он также отметил, что в нашей стране будет оказана поддержка совместным проектам с участием данных предприятий.

Президент встретился с молодыми казахстанцами, проходящими практику в компании «Татнефть», и пожелал им вернуться домой высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между «Татнефтью» и геологоразведочным колледжем Семея. С 2022 года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии.