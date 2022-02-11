COVID-19 оказался опасен для невакцинированных беременных

Ученые проанализировали плацентарную ткань и результаты аутопсии 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения, у невакцинированных женщин с COVID-19, говорится в статье журнала Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Результаты исследования показали, что коронавирус способен проникать в плаценту и вызывать плацентит — воспаление, ведущее к деструктивным поражениям и разрушению ткани, которая обеспечивает питание плода.

В конце концов, тяжелая плацентарная недостаточность, затрагивающая до 77% ткани, приводила к мертворождению примерно на 30 неделе беременности.

Ученые выразили мнение, что вирус достигает плаценты через кровоток, связывается с восприимчивыми клетками, вызывает воспалительные процессы и отложение фибрина, блокирующее кровоток и поступление кислорода. Это приводит к гипоксии и удушью плода.

Коронавирус был также обнаружен в организме некоторых плодов, однако основной причиной смерти было повреждение плаценты.