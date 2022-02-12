Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева

Великобритания вывозит сотрудников посольства из Киева, оно не сможет оказывать консульскую помощь, сообщил британский МИД.

Посольство остается открытым, но не сможет оказать консульскую помощь. Граждане Великобритании должны уехать, пока остаются коммерческие возможности. МИД Великобритании

11 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, находящихся на территории Украины, об опасности и призвал их покинуть страну.

Позже, в этот же день, аналогичные предупреждения опубликовали власти Нидерландов, Южной Кореи, Израиля и Норвегии.

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины.

24 января Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства.

В США и Европе выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва отвергает обвинения, заявляя, что никому не угрожает.