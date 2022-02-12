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06:15 12.02.2022

Помидоры способны помочь в очистке легких - врач

рынок Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Российский врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о самом полезном продукте для легких, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, медик ссылается на исследование китайских ученых, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких.

Согласно проведенным экспериментам, в борьбе с очищением органа дыхания смогли помочь именно помидоры. Как выяснилось, если употреблять два томата в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется.

Кроме того, томат оказался полезным и для пожилых людей, так как он защищает от возрастной инволюции легких.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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