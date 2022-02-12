В Казахстане за сутки уменьшилось число заболевших COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 195,
в Алматы – 519,
в Шымкенте – 25,
в Акмолинской области –180,
в Актюбинской области – 46,
в Алматинской области – 214,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 112,
в Жамбылской области – 51,
в ЗКО – 70,
в Карагандинской области – 242,
в Костанайской области – 177,
в Кызылординской области – 11,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 195,
в СКО – 199,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.
За тот же период 7231 человек выздоровел от коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 213,
в Алматы – 1044,
в Шымкенте – 64,
в Акмолинской области – 877,
в Актюбинской области – 242,
в Алматинской области – 247,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 464,
в Жамбылской области – 62,
в ЗКО – 321,
в Карагандинской области – 2596,
в Костанайской области – 303,
в Кызылординской области – 51,
в Мангистауской области – 144,
в Павлодарской области – 517,
в СКО – 65,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 212 902 человека.