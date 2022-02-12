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08:00 12.02.2022

В Казахстане за сутки уменьшилось число заболевших COVID-19

тест Фото: pixabay
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 215 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской области – 11 человек, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 195,

  • в Алматы – 519,

  • в Шымкенте – 25,

  • в Акмолинской области –180,

  • в Актюбинской области – 46,

  • в Алматинской области – 214,

  • в Атырауской области – 23,

  • в ВКО – 112,

  • в Жамбылской области – 51,

  • в ЗКО – 70,

  • в Карагандинской области – 242,

  • в Костанайской области – 177,

  • в Кызылординской области – 11,

  • в Мангистауской области – 13,

  • в Павлодарской области – 195,

  • в СКО – 199,

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.

За тот же период 7231 человек выздоровел от коронавируса, из них:

  • в Нур-Султане – 213,

  • в Алматы – 1044,

  • в Шымкенте – 64,

  • в Акмолинской области – 877,

  • в Актюбинской области – 242,

  • в Алматинской области – 247,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 464,

  • в Жамбылской области – 62,

  • в ЗКО – 321,

  • в Карагандинской области – 2596,

  • в Костанайской области – 303,

  • в Кызылординской области – 51,

  • в Мангистауской области – 144,

  • в Павлодарской области – 517,

  • в СКО – 65,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 212 902 человека.

Елена Беляева
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