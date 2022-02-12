В Казахстане за сутки уменьшилось число заболевших COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 195,

в Алматы – 519,

в Шымкенте – 25,

в Акмолинской области –180,

в Актюбинской области – 46,

в Алматинской области – 214,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 112,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 242,

в Костанайской области – 177,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 195,

в СКО – 199,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.

За тот же период 7231 человек выздоровел от коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 213,

в Алматы – 1044,

в Шымкенте – 64,

в Акмолинской области – 877,

в Актюбинской области – 242,

в Алматинской области – 247,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 464,

в Жамбылской области – 62,

в ЗКО – 321,

в Карагандинской области – 2596,

в Костанайской области – 303,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 144,

в Павлодарской области – 517,

в СКО – 65,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 212 902 человека.