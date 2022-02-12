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09:01 12.02.2022

20 казахстанцев скончались от КВИ и коронавирусной пневмонии за сутки

осмотр Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600+ и 1 201 КВИ-), из них в стационарах – 7653, на амбулаторном уровне – 55 148.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 364,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 144,

  • на аппарате ИВЛ – 102.

смертность

Фото: Минздрав РК

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