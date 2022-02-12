20 казахстанцев скончались от КВИ и коронавирусной пневмонии за сутки

На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600+ и 1 201 КВИ-), из них в стационарах – 7653, на амбулаторном уровне – 55 148.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 364,

в состоянии крайней степени тяжести – 144,

на аппарате ИВЛ – 102.