09:01 12.02.2022
20 казахстанцев скончались от КВИ и коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600+ и 1 201 КВИ-), из них в стационарах – 7653, на амбулаторном уровне – 55 148.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 364,
в состоянии крайней степени тяжести – 144,
на аппарате ИВЛ – 102.
Фото: Минздрав РК