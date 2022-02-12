07:09 12.02.2022
Грузовой самолет во время полета потерял тяжелую часть закрылка в Японии
Фото: pixabay
Самолет японской грузовой авиакомпании Nippon Cargo Airlines приземлился в токийском аэропорту Нарита без части закрылка, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, Boeing-747 следовал из Шанхая.
Отмечается, что недостающая часть закрылка была длиной 4 м и весила около 60 кг. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
В авиакомпании предполагают, что часть закрылка отвалилась во время полета.