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07:09 12.02.2022

Грузовой самолет во время полета потерял тяжелую часть закрылка в Японии

Boeing-747 Фото: pixabay
Самолет японской грузовой авиакомпании Nippon Cargo Airlines приземлился в токийском аэропорту Нарита без части закрылка, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, Boeing-747 следовал из Шанхая.

Отмечается, что недостающая часть закрылка была длиной 4 м и весила около 60 кг. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В авиакомпании предполагают, что часть закрылка отвалилась во время полета.

Елена Беляева
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