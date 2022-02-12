Грузовой самолет во время полета потерял тяжелую часть закрылка в Японии

Как сообщает ТАСС, Boeing-747 следовал из Шанхая.

Отмечается, что недостающая часть закрылка была длиной 4 м и весила около 60 кг. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В авиакомпании предполагают, что часть закрылка отвалилась во время полета.