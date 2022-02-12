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10:11 12.02.2022

Коронавирус в Казахстане: две области перешли в «зеленую» зону

коронавирус Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Актюбинская и Атырауская области перешли из «желтой» в «зеленую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Елена Беляева
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