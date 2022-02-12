Изможденных и голодных детей обнаружили в Экибастузе

Об ужасающей истории многодетной семьи волонтеры поискового отряда Vita рассказали pavlodarnews.kz.

В неухоженной квартире было четверо детей. Все с заболеваниями, неходячие. У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Как выяснилось, они три дня не ели, нет продуктов. Почему все дети с заболеваниями, почему родители их не лечили? И как они, бедные, три дня без еды? Вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью. Одежды и обуви не было, одели детей во что могли и вынесли из дома. Волонтеры

По словам волонтеров, дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад они перестали ходить.

В акимате Экибастуза сообщили, что у детей есть мать 1994 года рождения и работающий отец.

По словам специалиста опеки, в квартире антисанитария, есть насекомые и отсутствуют продукты питания. Ранее семья проживала в селе Торткудук. Дети прикреплены к городской больнице Аксу.

Семья два года назад переехала из поселка Калкаман. Дети не прикреплены к поликлинике, инвалидность не установили. Они самостоятельно не передвигаются, не едят. Сотрудники акимата

По информации регионального управления здравоохранения, этих детей госпитализировали в инфекционный стационар Павлодарской областной детской больницы, в коронавирусный госпиталь.

По словам медиков, дети поступили с симптомами коронавируса. Они резко отстают в физическом развитии.

Одновременно проводятся обследования для исключения дополнительных заболеваний.