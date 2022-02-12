По каким признакам распознать финпирамиду, рассказали специалисты
Финансовая (иногда ее называют инвестиционная) пирамида – это незаконный способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств от вновь прибывающих вкладчиков. Вариаций таких структур бессчетное множество.
Основные признаки финансовой пирамиды:
отсутствие лицензии уполномоченного органа, выданной для осуществления деятельности по привлечению денежных средств на финансовом рынке. Такую лицензию в Казахстане выдает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Данная информация является публичной и проверить ее легко – она размещена на сайте финрегулятора;
обещание высокой и сверхвысокой доходности, в несколько раз превышающей текущий рыночный уровень;
выплата средств за привлечение новых участников;
гарантирование получения доходности при вложении в различные «депозиты» или «инвестиционные» проекты. Запомните, что привлекать денежные средства в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты в Казахстане могут только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании);
отсутствие четких правил возврата денег, что тоже является тревожным звоночком. Вы должны иметь возможность управлять своими вложенными средствами и изъять их в случае необходимости;
массированная реклама в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях. Не стоит доверять положительным отзывам участников в соцсетях и мессенджерах – скорее всего, они поддельные;
отсутствие информации: об учредителях, учредительных документах, финансовых показателях и результатах деятельности; отсутствие отчетности; непрозрачная структура активов и направлений инвестирования; нет точного определения деятельности организации;
отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов и другое.
Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, обладает хотя бы несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.