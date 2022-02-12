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11:04 12.02.2022

По каким признакам распознать финпирамиду, рассказали специалисты

как определить - признаки Фото: Zakon.kz
Финансовые пирамиды достаточно распространены в Казахстане, в их рекламе участвуют популярные в социальных сетях личности – блогеры, вайнеры, актеры. Специалисты АРРФР рассказали, по каким признакам можно определить, что это финансовая пирамида, передает Zakon.kz.

Финансовая (иногда ее называют инвестиционная) пирамида – это незаконный способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств от вновь прибывающих вкладчиков. Вариаций таких структур бессчетное множество.

Основные признаки финансовой пирамиды:

  1. отсутствие лицензии уполномоченного органа, выданной для осуществления деятельности по привлечению денежных средств на финансовом рынке. Такую лицензию в Казахстане выдает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Данная информация является публичной и проверить ее легко – она размещена на сайте финрегулятора;

  2. обещание высокой и сверхвысокой доходности, в несколько раз превышающей текущий рыночный уровень;

  3. выплата средств за привлечение новых участников;

  4. гарантирование получения доходности при вложении в различные «депозиты» или «инвестиционные» проекты. Запомните, что привлекать денежные средства в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты в Казахстане могут только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании);

  5. отсутствие четких правил возврата денег, что тоже является тревожным звоночком. Вы должны иметь возможность управлять своими вложенными средствами и изъять их в случае необходимости;

  6. массированная реклама в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях. Не стоит доверять положительным отзывам участников в соцсетях и мессенджерах – скорее всего, они поддельные;

  7. отсутствие информации: об учредителях, учредительных документах, финансовых показателях и результатах деятельности; отсутствие отчетности; непрозрачная структура активов и направлений инвестирования; нет точного определения деятельности организации;

  8. отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов и другое.

Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, обладает хотя бы несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.

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