По каким признакам распознать финпирамиду, рассказали специалисты

Финансовая (иногда ее называют инвестиционная) пирамида – это незаконный способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств от вновь прибывающих вкладчиков. Вариаций таких структур бессчетное множество.

Основные признаки финансовой пирамиды:

отсутствие лицензии уполномоченного органа, выданной для осуществления деятельности по привлечению денежных средств на финансовом рынке. Такую лицензию в Казахстане выдает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Данная информация является публичной и проверить ее легко – она размещена на сайте финрегулятора;

обещание высокой и сверхвысокой доходности, в несколько раз превышающей текущий рыночный уровень;

выплата средств за привлечение новых участников;

гарантирование получения доходности при вложении в различные «депозиты» или «инвестиционные» проекты. Запомните, что привлекать денежные средства в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты в Казахстане могут только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании);

отсутствие четких правил возврата денег, что тоже является тревожным звоночком. Вы должны иметь возможность управлять своими вложенными средствами и изъять их в случае необходимости;

массированная реклама в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях. Не стоит доверять положительным отзывам участников в соцсетях и мессенджерах – скорее всего, они поддельные;

отсутствие информации: об учредителях, учредительных документах, финансовых показателях и результатах деятельности; отсутствие отчетности; непрозрачная структура активов и направлений инвестирования; нет точного определения деятельности организации;