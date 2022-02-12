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Законодательство РК
11:33 12.02.2022

Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации

приложение Фото: Zakon.kz
Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации, передает Zakon.kz.

Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.

Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами нет.

Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Россией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.

Елена Беляева
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