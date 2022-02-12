Казахстан и Россия прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации

Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19.

Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами нет.

Отмечается, что вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Россией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.