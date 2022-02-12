Свыше пяти тысяч осужденных амнистировали в Казахстане

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1102 осужденным сократили неотбытый срок наказания. Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК

Отмечается, что осужденных освободят сразу после оглашения постановления.

Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробации на сегодня составляет 1741 гражданин. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1,7 тыс. подучетных лиц. Напомним, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК

Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

К слову, амнистия применяется к лицам, совершившим преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1-й и 2-й групп).

С прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2310 – из учреждений, 9321 – из службы пробации.