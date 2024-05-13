Свыше 119 тысяч казахстанцев эвакуировали из домов с начала паводков
Вернулись в свои дома 55 626 человек. 5
291 человек остаются в пунктах временного размещения, сообщили в МЧС
РК.
По республике отведено и откачано 19,4 млн куб
метров талой воды из 11 205 частных жилых домов и 3
516 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар
и 1,5 млн тонн инертных материалов.
В противопаводковых работах
задействовано 7 205 человек и 983 единиц техники, 298 водооткачивающих
средств и 54 плавательных средств, 6 воздушных
судов.
В городе Петропавловск и Кызылжарском
районе Северо-Казахстанской области продолжаются откачка воды
из подтопленных домов и дворовых территории, ежедневное аэровизуальное
обследование подтопленных территории и дезинфекционные работы осушенных
территорий. За сутки отведено и откачано 232 092 м3 талой воды из 71 жилых
домов и 166 дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской
области продолжается откачка из подтопленных домов. За сутки откачано
239 194 куб. метров воды, уложено 22 тысяч мешкотар и 2 479 тонн инертных
материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык и берегоукрепительные работы
в Курмангазинском районе.
За сутки в селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 1 740 мешкотар и 173 тонн инертных материалов, производится укрепление возведенных дамб. Берегоукрепительные работы и мониторинг уровня воды реки Торгай продолжаются.
Ранее в ДЧС рассказали о работе над предотвращением затопления паводковыми водами в Атырауской области.