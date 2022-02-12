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14:55 12.02.2022

В лыжной программе ОИ-2022 определили лучшую женскую сборную в эстафете

Эстафета Пекин-2022 Фото: olympic.kz
На лыжном комплексе Олимпийских игр прошла женская эстафета 4x5 км. Первенствовали в этой дисциплине лыжных гонок спортсменки сборной России, сообщает Zakon.kz.

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам финишировала в данной эстафете на 15-й строчке. Гонку начала Ксения Шалыгина, за ней последовала Ангелина Шурыга, третьей в эстафете была Надежда Степашкина, и завершила соревнования Ирина Быкова с отставанием от россиянок в 7,5 минут.

Первенствовали в этой дисциплине лыжных гонок спортсменки сборной России, оставив позади себя команды Германии и Швеции, у которых «серебро» и «бронза» соответственно. В составе российской дружины выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.

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