В Алматы задержали троих участников ограбления оружейного магазина

Как сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он ранее уже имел судимость за грабеж. Задержанным по 22-24 года.

Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта – у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они с санкции Следственного суда взяты под стражу. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Фото: ДП Алматы

По его словам, в настоящее время следователи проверяют личности задержанных на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевшим место в период январских событий.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.