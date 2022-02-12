В Алматы задержали троих участников ограбления оружейного магазина

15:48 12.02.2022
В Алматы задержали троих участников ограбления оружейного магазина
Фото: ДП Алматы
В Алматы задержаны три участника ограбления оружейного магазина «Камерад». У них изъято пять единиц гладкоствольного оружия, передает Zakon.kz.
Как сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он ранее уже имел судимость за грабеж. Задержанным по 22-24 года.
Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта – у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они с санкции Следственного суда взяты под стражу. Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Фото: ДП Алматы
По его словам, в настоящее время следователи проверяют личности задержанных на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевшим место в период январских событий.
Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.