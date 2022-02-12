Попасть к врачу без направления терапевта разрешат казахстанцам

В Минздраве разработали проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях».

Приказом предусматривается оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики.

Попасть к узким специалистам без направления терапевта можно будет в определенных случаях:

неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

по профилю заболевания динамического наблюдения;

в молодежные центры здоровья;

при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.

Как отметила замдиректора Департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.

ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены на учет особенностей семьи.