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17:22 12.02.2022

Попасть к врачу без направления терапевта разрешат казахстанцам

Казахстан терапевт направление Фото: pixabay
Минздрав готовит изменения в порядок оказания медпомощи на амбулаторном уровне. Изменения касаются обращений пациентов к узким специалистам в обход участкового терапевта, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве разработали проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях».

Приказом предусматривается оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики.

Попасть к узким специалистам без направления терапевта можно будет в определенных случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

  • заболевания дерматовенерологического профиля;

  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

  • при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

  • по профилю заболевания динамического наблюдения;

  • в молодежные центры здоровья;

  • при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;

  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.

Как отметила замдиректора Департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.

ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены на учет особенностей семьи.

Данияр Кунафин
Минздрав РК Казахстан
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