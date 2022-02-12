Попасть к врачу без направления терапевта разрешат казахстанцам
В Минздраве разработали проект приказа «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях».
Приказом предусматривается оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики.
Попасть к узким специалистам без направления терапевта можно будет в определенных случаях:
неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
заболевания дерматовенерологического профиля;
приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
по профилю заболевания динамического наблюдения;
в молодежные центры здоровья;
при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая;
при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и др.
Как отметила замдиректора Департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.
ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены на учет особенностей семьи.