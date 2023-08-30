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Законодательство РК

В каких случаях казахстанцы могут попасть к узким специалистам без направления терапевта

В каких случаях казахстанцы могут попасть к узким специалистам без направления терапевта Фото: pixabay
Министерством здравоохранения в 2022 году были обновлены правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

В соответствующем приказе ведомства "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях" предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.

"Пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у ВОП при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля", – рассказали в Министерстве здравоохранения РК. 

Прием к акушеру-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.

Исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля. Также был утвержден маршрут "зеленый коридор", где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.

При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.

Кроме того, не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.

К узкому специалисту можно попасть без направления в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  •  приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
  •  по профилю заболевания динамического наблюдения; 
  • в молодежные центры здоровья;
  •  при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.
"В рамках своей квалификации ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания", – рассказали в ведомстве. 

ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.

Ранее руководитель ЦМАСУиСР Городской поликлиники №11 Гульмира Айтбаева рассказала, как записаться на прием к врачам алматинских поликлиник. 

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