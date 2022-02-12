18:29 12.02.2022
Роман Скляр встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Фото: пресс-служба премьер-министра
12 февраля первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом и провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.
Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.