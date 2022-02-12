Роман Скляр встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.