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18:29 12.02.2022

Роман Скляр встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Роман Скляр Туркменистан Фото: пресс-служба премьер-министра
12 февраля первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом и провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года.

Роман Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

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